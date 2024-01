Johnson, Johnson Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und setzt die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zur Gesamtanzahl der Bewegungen. Der RSI von Johnson & Johnson liegt bei 6, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 34, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich hat Johnson & Johnson in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,7 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -17,41 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Rendite von Johnson & Johnson um 25,5 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Johnson & Johnson in den sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, wie aus Diskussionen und Meinungen der letzten beiden Wochen hervorgeht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von 161,13 USD als "Neutral"-Signal bewertet, da er sich um +0,94 Prozent vom GD200 (159,63 USD) entfernt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 153,23 USD, was einem Abstand von +5,16 Prozent entspricht und daher als "Gut"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend wird der Kurs der Johnson & Johnson-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

