Johnson, Johnson Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Analysten bewerten die Aktie von Johnson & Johnson auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 5 positive, 8 neutrale und keine negative Bewertung. Im vergangenen Monat wurde die Aktie von einem Analysten positiv und von keinem neutral oder negativ bewertet. Dies führt insgesamt zu einer positiven Einschätzung. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 178,13 USD, was einem Anstieg um 14,08 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine positive Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Johnson & Johnson liegt der RSI7 bei 54,02 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 liegt bei 38,71, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den Diskussionen der letzten Tage überwiegend negative Themen im Mittelpunkt standen. Die Analyse zeigt 1 negativ und 6 positiv bewertete Signale, was zu einer positiven Empfehlung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Johnson & Johnson 27 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche liegt die Rendite deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.

Johnson, Johnson kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Johnson, Johnson jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Johnson, Johnson-Analyse.

Johnson, Johnson: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...