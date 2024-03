Johnson & Johnson Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die Bewertung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten zeigte die Aktie von Johnson & Johnson eine durchschnittliche Diskussionsintensität im Netz, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer schlechten Gesamtbewertung führte.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Gesundheitspflege-Sektor lag die Rendite der Johnson & Johnson-Aktie 1418 Prozent darunter, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führte. Auch in der Arzneimittel-Branche lag die Rendite der Aktie mit 1,83 Prozent unter dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte.

Analysten bewerteten die Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 4 positiven, 7 neutralen und 0 negativen Einstufungen, was zu einer langfristigen neutralen Bewertung führte. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 177 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 14,03 Prozent bedeutet und zu einer guten Gesamtbewertung führt.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Johnson & Johnson als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit 15,2 insgesamt 89 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt, was zu einer guten fundamentalen Analyse führt.