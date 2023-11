Johnson, Johnson Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Johnson & Johnson, die im Segment "Arzneimittel" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 07.11.2023, 03:29 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 151.34 USD.

Die Aussichten für Johnson & Johnson haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,73 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Johnson & Johnson damit 100,99 Prozent unter dem Durchschnitt (94,26 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt 119,32 Prozent. Johnson & Johnson liegt aktuell 126,04 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Johnson & Johnson liegt mit einer Dividendenrendite von 3,11 Prozent aktuell nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die "Arzneimittel"-Branche hat einen Wert von 2,51, wodurch sich eine Differenz von +0,6 Prozent zur Johnson & Johnson-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Hold"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 15,2 liegt Johnson & Johnson unter dem Branchendurchschnitt (79 Prozent). Die Branche "Arzneimittel" weist einen Wert von 73,31 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

