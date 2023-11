Johnson, Johnson Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Per 10.11.2023, 08:34 Uhr wird für die Aktie Johnson & Johnson am Heimatmarkt New York der Kurs von 147.42 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Arzneimittel".

Unser Analystenteam hat Johnson & Johnson auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Johnson & Johnson hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 3,11 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2.52%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,6 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Johnson & Johnson für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Johnson & Johnson für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Johnson & Johnson insgesamt ein "Hold"-Wert.

3. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Johnson & Johnson 5 mal die Einschätzung buy, 8 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Johnson & Johnson vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 147,42 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 23,61 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 182,22 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

