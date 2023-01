Johnson, Johnson Aktie: War die Aufregung umsonst?

Johnson & Johnson weist am 12.01.2023, 05:59 Uhr einen Kurs von 174.88 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Arzneimittel" geführt.

Wie Johnson & Johnson derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Johnson & Johnson hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 2,56 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (1.62%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,93 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 10 Analystenbewertungen für die Johnson & Johnson-Aktie abgegeben. Davon waren 4 Bewertungen "Buy", 6 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Johnson & Johnson-Aktie. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Johnson & Johnson-Wertpapier vom letzten Monat ist "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 181,88 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 4 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (174,88 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Johnson & Johnson somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Johnson & Johnson liegt mit einem Wert von 15,2 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 78 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Arzneimittel" von 68,14. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

