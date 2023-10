Johnson, Johnson Aktie: So könnte es weitergehen!

An der Heimatbörse New York notiert Johnson & Johnson per 13.10.2023, 05:24 Uhr bei 156.33 USD. Johnson & Johnson zählt zum Segment "Arzneimittel".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 2,99 Prozent liegt Johnson & Johnson 0,59 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Arzneimittel" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,4. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 15,2. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Johnson & Johnson zahlt die Börse 15,2 Euro. Dies sind 78 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Arzneimittel" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 70,29. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Johnson & Johnson-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 162,66 USD mit dem aktuellen Kurs (156,33 USD), ergibt sich eine Abweichung von -3,89 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (163,55 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,41 Prozent), somit erhält die Johnson & Johnson-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

