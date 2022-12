Johnson, Johnson Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Für die Aktie Johnson & Johnson stehen per 16.12.2022, 23:37 Uhr 177.49 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Johnson & Johnson zählt zum Segment "Arzneimittel".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Johnson & Johnson entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Die Aktie von Johnson & Johnson gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 15,2 insgesamt 78 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Arzneimittel", der 68,02 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Johnson & Johnson konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Johnson & Johnson auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

3. Dividende: Johnson & Johnson schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Arzneimittel auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,82 % und somit 1,2 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 1,62 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Johnson, Johnson-Analyse vom 18.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Johnson, Johnson jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Johnson, Johnson-Analyse.

Johnson, Johnson: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...