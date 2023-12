Johnson, Johnson Aktie: Alles kein Problem!

Der Aktienkurs von Johnson & Johnson hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor eine Rendite von -11,87 Prozent, was mehr als 26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Arzneimittel-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 28,29 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Johnson & Johnson mit 40,16 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Johnson & Johnson bei 155,16 USD liegt, was -2,65 Prozent unter dem GD200 (159,39 USD) beträgt. Dies deutet auf ein "Neutral"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 152,72 USD, was einem Abstand von +1,6 Prozent entspricht. Somit wird der Kurs der Johnson & Johnson-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionen über Johnson & Johnson in den sozialen Medien reflektieren die Stimmungen und Meinungen rund um den Titel. In den vergangenen Wochen häuften sich die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Damit wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft. Zehn Handelssignale ergaben fünf positive und fünf negative Signale, was letztlich zu einer "Neutral" Einstufung der Aktie führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Johnson & Johnson in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch nicht außergewöhnlich, weshalb Johnson & Johnson eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

