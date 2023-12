Johnson Electric HoldingsADR Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Johnson Electric in den sozialen Medien festgestellt werden. Aufgrund dessen wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde verzeichnet, was zu einem insgesamt neutralen Rating führt.

Die Diskussionen über Johnson Electric in den sozialen Medien zeigen keine deutlichen positiven oder negativen Signale. Die vorherrschenden Themen rund um das Unternehmen sind überwiegend neutral, was zu der Einschätzung führt, dass die Aktie als "Neutral" einzustufen ist. Die Redaktion ist der Meinung, dass die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Johnson Electric liegt bei 41,13, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 42,77, was zu derselben Einstufung führt. Basierend auf diesen Werten wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Johnson Electric eine Rendite von 4,78 % aus, was 0,19 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 4,97 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Ertrag nur leicht niedriger ist.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Aktie von Johnson Electric anhand der Stimmungslage in den sozialen Medien, des RSI und der Dividendenrendite.