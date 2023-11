Johnson Electric Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Die Johnson Electric-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen RSI-Wert von 23, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 33,76, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Johnson Electric.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Johnson Electric-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,99 Prozent erzielt, was 18,26 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 10,39 Prozent, wobei Johnson Electric aktuell 19,6 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Johnson Electric-Aktie bei 9,99 HKD, während der aktuelle Kurs bei 12,08 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +20,92 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 10,63 HKD, was zu einem Abstand von +13,64 Prozent führt und somit ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für Johnson Electric ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung der Aktie als "Neutral".