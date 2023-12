Johnson Controls Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Johnson Controls weist der RSI einen Wert von 23,99 auf, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 34,05, was zu einer "Neutral" Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut" Rating.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Industrie" hat Johnson Controls im letzten Jahr eine Rendite von -12,65 Prozent erzielt, was 160,26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite in der Branche "Bauprodukte" beträgt 240,47 Prozent, wobei Johnson Controls aktuell 253,13 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine Zunahme positiver Kommentare über Johnson Controls in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Allerdings wurde in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen diskutiert als normal, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führt und zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen in den letzten Wochen, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Auf dieser Grundlage wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Zudem ergaben sich insgesamt acht Handelssignale, davon 8 "Gut"- und 0 "Schlecht"-Signale. Dies führt zu einer abschließenden Einstufung als "Gut"-Aktie. Insgesamt wird die Aktie von Johnson Controls bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

