Johnson Controls Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Einschätzung getroffen werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Johnson Controls-Aktie beträgt derzeit 62, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 39,26 weniger volatil als der RSI7, was auch hier zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Johnson Controls.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Johnson Controls in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität für Johnson Controls festgestellt, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hindeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Hierbei zeigt sich, dass über Johnson Controls in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert wurde. An zehn Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen standen vor allem positive Themen im Vordergrund. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute mit einer "Gut"-Einschätzung bewertet. Automatische Analysen der Kommunikation haben zudem ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass die Aktie von Johnson Controls im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,65 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Johnson Controls damit 156,05 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauprodukte" beträgt 236,44 Prozent, während Johnson Controls aktuell 249,09 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.