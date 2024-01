Johns Lyng Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken hauptsächlich positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an sechs Tagen grün an, und es gab keine negativen Diskussionen. An zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein, zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Johns Lyng gesprochen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher positiv und gibt ihr ein "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Johns Lyng-Aktie auf 6,1 AUD, während der aktuelle Kurs bei 6,17 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +1,15 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 6,09 AUD, was einer Abweichung von +1,31 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Es wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies basiert auf Auswertungen der Masse der Marktteilnehmer in sozialen Medien. Daher erhält Johns Lyng in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Johns Lyng für diese Stufe daher mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Johns Lyng-Aktie beträgt aktuell 49 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI weniger volatil und liegt bei 41,71, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher auch für den RSI ein "Neutral"-Rating.

