Johns Lyng Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die Stimmung der Anleger für die Aktie von Johns Lyng ist positiv, wie unsere Analysten anhand der sozialen Plattformen festgestellt haben. Die Kommentare und Befunde in den sozialen Medien waren mehrheitlich positiv und auch die diskutierten Themen der letzten ein bis zwei Tage waren überwiegend positiv. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Johns Lyng-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,1 AUD. Der letzte Schlusskurs von 6,12 AUD weicht nur um +0,33 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (6,06 AUD) weicht mit +0,99 Prozent Abweichung nur leicht vom letzten Schlusskurs ab und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Das Stimmungsbild in den sozialen Medien rund um Johns Lyng hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Auch die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigen keine signifikanten Unterschiede. Aufgrund dieser Auswertung wird das Kriterium "Neutral" bewertet und Johns Lyng erhält in dieser Stufe daher ein "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Johns Lyng-Aktie einen Wert von 22,73 für den RSI7 (sieben Tage) und einen Wert von 49,47 für den RSI25 (25 Tage). Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für den RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.