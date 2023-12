Johns Lyng Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Johns Lyng liegt bei 72,22, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, liegt bei 61,2 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat eingetrübt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Johns Lyng-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird die Johns Lyng derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 6,11 AUD, während der Kurs der Aktie bei 5,88 AUD liegt, was einer Abweichung von -3,76 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 6,1 AUD, was einer Abweichung von -3,61 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmung der Anleger wirkt sich ebenfalls auf Aktienkurse aus. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Johns Lyng auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass diese neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Johns Lyng in den sozialen Medien aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Somit wird Johns Lyng hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.