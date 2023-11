Johns Lyng Aktie: Aufgepasst!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Johns Lyng in den sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den Diskussionen der letzten zwei Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs (5,82 AUD) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (6,13 AUD) liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (6,24 AUD) ergibt sich eine Abweichung von -6,73 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Johns Lyng in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die abnehmende Aufmerksamkeit und die geringere Diskussionsfrequenz führen zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Johns Lyng liegt bei 91,3, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,53, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Schlecht".