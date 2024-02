John Wiley, Sons Aktie: Was ist hier nur passiert?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von John Wiley & Sons intensiv diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um John Wiley & Sons, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Neben den Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ein wichtiger Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Bei der Untersuchung der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zur Aktie von John Wiley & Sons ergab sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für das Unternehmen zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Bei der technischen Analyse der John Wiley & Sons-Aktie ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht sowohl für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses Index wird die John Wiley & Sons aktuell als neutral eingestuft. Auch bei Betrachtung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt resultiert daraus für den Relative Strength-Index die Einstufung "Neutral".