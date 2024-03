John Marshall Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wobei an fünf Tagen positive und an zwei Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein, zwei Tagen haben sich die Anleger auch vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen John Marshall unterhalten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Anleger-Sentiment.

In den letzten Wochen gab es bei John Marshall keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Die Veränderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei John Marshall keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält John Marshall daher in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der John Marshall-Aktie mit 17,69 USD derzeit um -6,94 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -8,06 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht in beiden Zeiträumen als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie von John Marshall als neutral ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die John Marshall-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 44,91, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 46,58, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.