John Bean Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen normiert. Für die John Bean-Aktie liegt der RSI bei 28,71, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 37,79 und resultiert in einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut".

Die 200-Tage-Linie (GD200) für John Bean liegt bei 106,98 USD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 105,05 USD aus dem Handel und hat somit einen Abstand von -1,8 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 99,94 USD ergibt sich eine Differenz von +5,11 Prozent, was auf ein "Gut"-Signal hindeutet. Die Gesamtbewertung auf Basis beider Zeiträume lautet daher "Gut".

Das Stimmungsbild für John Bean hat sich in den letzten Wochen negativ verändert, basierend auf Auswertungen in sozialen Medien. Die Veränderung der Diskussionsstärke zeigt jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Negative Diskussionen wurden nicht aufgezeichnet, und an insgesamt vier Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut" führt.