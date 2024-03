John Bean Aktie: Das darf nicht wahr sein!

In den letzten zwei Wochen wurde John Bean von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit dem Wert diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Anlegerstimmung führte. Daher wird die Anlegerstimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die John Bean-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -7,65 Prozent erzielt, was 220,63 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Maschinen" beträgt 350,88 Prozent, und die John Bean-Aktie liegt aktuell 358,53 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der John Bean-Aktie der letzten 200 Handelstage (-4,98 Prozent) und der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (+2,08 Prozent) liegen. Daher erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating aus charttechnischer Sicht.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monat negativer geworden ist. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt wird die John Bean-Aktie aufgrund der Anlegerstimmung, des Branchenvergleichs und der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet.