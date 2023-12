John Bean Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die aktuelle technische Analyse der John Bean-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie bei 108,45 USD liegt, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs schloss bei 105,74 USD, was einem Abstand von -2,5 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 103,98 USD, was einem Abstand von +1,69 Prozent entspricht und somit auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die John Bean-Aktie deuten auf eine erhöhte Diskussionsintensität hin, was zu einer positiven Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung, was zu einer generellen Einschätzung als "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die John Bean-Aktie liegt bei 38,24 und der RSI25 bei 45,78, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Jahresperformance der John Bean-Aktie mit einer Rendite von 14,98 Prozent um mehr als 12 Prozent unter dem Durchschnitt im Industriesektor liegt. Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche liegt die Rendite jedoch um 0,85 Prozent darüber. Diese Entwicklung führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.