John Bean Aktie: Nächster Hammer kommt!

Der Aktienkurs von John Bean zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" eine Rendite von -7,41 Prozent, was mehr als 1250 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Maschinen"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten 2078,21 Prozent, wobei John Bean mit 2085,62 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bezüglich John Bean in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen waren insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, da der RSI der John Bean bei 24,08 liegt. Auf Basis des RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich der RSI für John Bean bei 67, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. John Bean weist mit einem KGV von 21,71 einen deutlich günstigeren Wert auf als der Branchendurchschnitt von 31,34, was einer Unterbewertung von 31 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.