John Bean Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die John Bean-Aktie zeigt gemischte Signale aus technischer und fundamentaler Sicht. Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 108,19 USD für den Schlusskurs, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 99,45 USD lag, was einem Unterschied von -8,08 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 103,85 USD, was einem ähnlichen Niveau (-4,24 Prozent) wie der letzte Schlusskurs entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität über die Aktie, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf ein insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild hin.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet der John Bean-Aktie einen Wert von 82,23 für RSI7 (sieben Tage) zu, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie einen Wert von 63,16 für RSI25 (25 Tage), was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich damit ein "Schlecht" Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Aus fundamentaler Sicht zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein aktuelles Verhältnis von 24 für John Bean, während vergleichbare Unternehmen aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt ein KGV von 31 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion erhält.

