John Bean Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die Analyse der Aktienkurse von John Bean berücksichtigt sowohl harte Faktoren wie Bilanzdaten als auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen neutral. Allerdings wurde in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen rund um John Bean in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 106,29 USD für die John Bean-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 98,76 USD, was einem Unterschied von -7,08 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "schlechte" Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 100,42 USD führt zu einer "neutralen" Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt bei John Bean einen Wert von 64,17, was ebenfalls zu einer "neutralen" Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "neutral" Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "neutral" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf Dividenden schüttet John Bean derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Maschinen. Mit einem Unterschied von 16,67 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung als "schlecht".