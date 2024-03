John B Sanfilippo, Son Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die technische Analyse der John B Sanfilippo & Son-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 104,08 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 107,67 USD liegt, was einer Abweichung von +3,45 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (102,59 USD) weist mit dem letzten Schlusskurs eine Abweichung von +4,95 Prozent auf und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die John B Sanfilippo & Son-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für John B Sanfilippo & Son in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, wodurch die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeigt aktuell einen überverkauften Wert von 15,73 an, was als "Gut" eingestuft wird. Auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25) ergibt sich ein Wert von 37, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Gut".

Die Dividendenrendite der John B Sanfilippo & Son-Aktie beträgt 0,8 Prozent, was 7,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel, 8,2) liegt und somit eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik der Aktie ergibt.