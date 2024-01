John B Sanfilippo, Son Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

In den vergangenen zwei Wochen wurde John B Sanfilippo & Son von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung diverser Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

Eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien wurde in den vergangenen vier Wochen verzeichnet. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was zu dieser positiven Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 18,21 Euro, was 51 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 37. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass John B Sanfilippo & Son überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen deutet weder auf überkauftes noch überverkauftes Verhalten hin und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das John B Sanfilippo & Son-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.