John B Sanfilippo, Son Aktie: Was wird das noch werden?

Die Dividende von John B Sanfilippo & Son weist gegenüber dem Aktienkurs eine negative Differenz von -3,28 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche auf. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Aus einer technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Durchschnitt von 104,74 USD für den Schlusskurs der Aktie von John B Sanfilippo & Son. Der letzte Schlusskurs lag bei 100,73 USD, was einer Differenz von -3,83 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt werden im Rahmen der Charttechnik analysiert. Der letzte Schlusskurs liegt auch nahe dem 50-Tages-Durchschnitt von 97,97 USD (+2,82 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von John B Sanfilippo & Son wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von John B Sanfilippo & Son bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" erteilt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von John B Sanfilippo & Son um 133 Prozent darunter, bei einer Rendite von 24,99 Prozent. Die Nahrungsmittelbranche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -10,66 Prozent, während John B Sanfilippo & Son mit 35,65 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.