John B Sanfilippo, Son Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Mit einer Dividendenrendite von 0,8 Prozent liegt John B Sanfilippo & Son 7,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Nahrungsmittelbranche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment ist und daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite von John B Sanfilippo & Son mit 17,86 Prozent mehr als 16 Prozent darunter. In der "Nahrungsmittel"-Branche liegt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -2,07 Prozent. Dennoch hat John B Sanfilippo & Son eine Rendite von 19,93 Prozent erzielt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von John B Sanfilippo & Son liegt derzeit bei 18, was bedeutet, dass die Börse 18 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 48 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 34. Aus diesem Grund wird der Titel unterbewertet und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung um die Aktie auf sozialen Plattformen ist neutral, und die Nutzer haben in den vergangenen zwei Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung wird John B Sanfilippo & Son hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft.