John B Sanfilippo, Son Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die technische Analyse der John B Sanfilippo & Son-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 103,73 USD verläuft. Der Aktienkurs ging bei 105,12 USD aus dem Handel, was einer Differenz von +1,34 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 103,2 USD erreicht, was einer Differenz von +1,86 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen erhält die Aktie die Einstufung "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern. Für John B Sanfilippo & Son wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutralen" Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche hat die Aktie von John B Sanfilippo & Son in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,86 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -1,74 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +19,6 Prozent im Branchenvergleich. Im Gegensatz dazu lag die Rendite im "Verbrauchsgüter"-Sektor bei 35,4 Prozent, wobei John B Sanfilippo & Son um 17,54 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von John B Sanfilippo & Son mit einem Wert von 18 deutlich günstiger ist als das Branchen-Mittel in der "Nahrungsmittel"-Branche und daher unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 34,68, was einen Abstand von 48 Prozent darstellt. Auf Basis dieser Daten wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.