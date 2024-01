John B Sanfilippo, Son Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die Dividendenrendite von John B Sanfilippo & Son liegt derzeit bei 0,79 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,08 liegt. Dies ergibt eine Differenz von -3,29 Prozent zur Branchendurchschnittsrendite. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Nahrungsmittel) wird John B Sanfilippo & Son als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 18,21, was einem Abstand von 55 Prozent zum Branchen-KGV von 40,42 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt John B Sanfilippo & Son mit einer Rendite von 30,28 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter"). Die "Nahrungsmittel"-Branche verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von -11,7 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier übertrifft John B Sanfilippo & Son mit einer Rendite von 41,97 Prozent die Branche deutlich. Aufgrund dieser guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei John B Sanfilippo & Son festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz zeigen keine signifikanten Veränderungen. Insgesamt erhält John B Sanfilippo & Son daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.