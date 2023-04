Johannes Wiedemann und Jonas Dorsch kündigen neuen Firmennamen an: Aus INVICTA Real Estate wird INVENIO Real Estate

Neuburg an der Donau (ots) -Die INVICTA Real Estate ändert ihren Namen zu INVENIO Real Estate - und rückt damit unter das Dach der INVENIO Unternehmensgruppe, zu der auch die INVENIO Finance zählt. Wie die Geschäftsführer Johannes Wiedemann und Jonas Dorsch mitteilten, ermöglicht die Namensänderung es ihnen, ihr spezielles Immobilienkonzept, durch das die INVENIO Real Estate erstklassige Deals und gesellschaftlichen Mehrwert in sich vereint, bestmöglich zum Ausdruck zu bringen. Damit ist für die Unternehmensgruppe ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Zukunft getan.Die Geschäftsführer Johannes Wiedemann und Jonas Dorsch: "Die Mieten in Deutschland steigen weiter. Seit Jahren ist die Nachfrage nach Wohnraum größer als das Angebot. Mit unserem besonderen Konzept ermöglichen wir unseren Kunden die Anlage in einzigartige Immobilien in den besten Lagen Deutschlands - und das bei starker Rendite und maximaler Sicherheit. Daran wird sich durch die Namensänderung nichts ändern. Allerdings haben sich unsere Werte und unsere Ausrichtung in den vergangenen eineinhalb bis zwei Jahren deutlich gewandelt und weiterentwickelt. Diese Tatsache soll sich in unserem neuen Namen widerspiegeln."Die INVENIO Real Estate unterstützt ihre Kunden dabei, mithilfe von Immobilien einen soliden Vermögensaufbau zu realisieren, damit sie in eine renditestarke Zukunft blicken können. Mit ihrem Angebot bietet sie nicht nur erstklassige Anlagen für Investoren, die sich nach einem selbstbestimmten Leben als Kapitalanleger sehnen, sondern schafft auch neuen Wohnraum in angespannten Wohnungsmärkten - eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. Dabei ist es Johannes Wiedemann und Jonas Dorsch besonders wichtig, ihrer unternehmerischen Verantwortung nachzukommen und gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen: Daher verfügen die Investments der INVENIO Real Estate nicht nur über ein hohes Wertsteigerungspotenzial, sondern fördern zugleich den sozialen, ökologischen und ökonomischen Fortschritt.Der neue Name ist für das Unternehmen ein weiterer wichtiger Schritt zu mehr Wachstum. Für die bestehenden Kunden der INVENIO Real Estate ändert sich durch die Namensänderung nichts - sie können also auch weiterhin stressfrei und unkompliziert in Immobilien investieren, um über ein zusätzliches Einkommen zu verfügen und finanziell unabhängig ihren Ruhestand zu genießen. Bereits mehr als 500 Menschen konnten Johannes Wiedemann und Jonas Dorsch mit ihrem einzigartigen Immobilienkonzept dabei helfen, ihre Rentenlücke zu schließen, Kapital inflationsgeschützt anzulegen und der Altersarmut entgegenzuwirken."In Zeiten dauerhafter Niedrigzinsen liefern Geldanlagen nicht mehr die gewünschten Renditen. Wer heutzutage in finanzieller Unabhängigkeit seinen Ruhestand genießen möchte, setzt daher am besten auf Immobilien, die als eine der sichersten Wertanlagen gelten. Mit unserem speziellen Konzept ermöglichen wir es auch Menschen, denen die Investition in Immobilien bislang unerreichbar schien, sinnvoll für ihr Alter vorzusorgen. Durch unsere Namensänderung zu INVENIO Real Estate planen wir nun, unsere Werte und unsere Ausrichtung noch deutlicher nach außen zu tragen. So können wir unsere Expertise, die wir durch die Zusammenarbeit mit zahlreichen Kunden gewonnen haben, fortan noch besser nutzen. Auch in Zukunft möchten wir Menschen bestmöglich dabei helfen, ihren Vermögensaufbau planbar zu gestalten", so Johannes Wiedemann und Jonas Dorsch.Weitere Informationen zu INVENIO Real Estate unter: https://invenio-re.de/Pressekontakt:INVENIO Real Estate GmbHVertreten durch: Johannes Wiedemann und Jonas DorschE-Mail: Info@invenio-re.deWebseite: https://invenio-re.de/Pressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: INVENIO Real Estate GmbH, übermittelt durch news aktuell