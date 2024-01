Joh Friedrich Behrens AG Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Aktie von Joh Friedrich Behrens hat in verschiedenen Bereichen eine neutrale bis schlechte Bewertung erhalten. In Bezug auf die Dividende liegt das Unternehmen mit einem Wert von 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,14 %. Dies bedeutet, dass die Ausschüttung im Vergleich zur Branche niedriger ist und die Einstufung daher als "Schlecht" betrachtet wird.

Auch aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie von Joh Friedrich Behrens als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 250 insgesamt 695 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauprodukte", der 31,46 beträgt. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die weichen Faktoren wie das Sentiment und der Buzz der Aktie wurden ebenfalls untersucht. Die Diskussionsintensität im Netz war durchschnittlich aktiv, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Auch die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis schlechte Bewertung der Aktie von Joh Friedrich Behrens in verschiedenen Bereichen, sowohl in Bezug auf Dividende, fundamentale Analyse, Sentiment und Buzz, als auch in der Anleger-Stimmung.