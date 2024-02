Joh Friedrich Behrens AG Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während bei einem überverkauften Wertpapier eher Kursgewinne möglich sind. Für Joh Friedrich Behrens wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 3,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauprodukte, 3,11). Die Dividendenpolitik von Joh Friedrich Behrens erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Beziehung gesetzt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Das KGV von Joh Friedrich Behrens liegt bei 250, was deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt in der Branche "Bauprodukte". Das Branchen-KGV liegt bei 31,95, was einem Abstand von 682 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Die Diskussionen rund um Joh Friedrich Behrens auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen wider. Es gab in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Zusammengefasst ist die Aktie von Joh Friedrich Behrens bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.