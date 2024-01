Joh Friedrich Behrens AG Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Analyse der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktien. Bei der Bewertung von Joh Friedrich Behrens wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität wurde als durchschnittlich eingestuft, was auf eine normale Aktivität hinweist und zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was wiederum zu einer neutralen Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Unternehmen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Im Fall von Joh Friedrich Behrens wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daraus resultiert eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie.

Im Branchenvergleich erzielte Joh Friedrich Behrens in den letzten 12 Monaten eine Performance von -93,75 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche eine Underperformance von -100,6 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens um 99,68 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Joh Friedrich Behrens derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Die Dividendenpolitik der Aktie erhielt daher die Einstufung "Schlecht", aufgrund einer Differenz von 3,16 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt.