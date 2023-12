Joh Friedrich Behrens AG Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "Sunstone Hotel":

Der Aktienkurs von Joh Friedrich Behrens hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -93,75 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt das Unternehmen damit 98,72 Prozent unter dem Durchschnitt von 4,97 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauprodukte" beträgt 5,63 Prozent, wobei Joh Friedrich Behrens aktuell 99,38 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Joh Friedrich Behrens in den sozialen Medien festgestellt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über ein Unternehmen liefert Anzeichen dafür, ob es aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Joh Friedrich Behrens unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Aktie bekommt daher insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 250 und liegt mit 696 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauprodukte) von 31. Aus dieser Perspektive ist die Aktie überbewertet und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Joh Friedrich Behrens aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -3,19 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Bauprodukte" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Joh Friedrich Behrens von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.