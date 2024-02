Joeone Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Weitere Suchergebnisse zu "ASKA PHARMACEUTICAL HLDGS CO LTD":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Joeone eingestellt waren. Es gab insgesamt fünf positive und ein negatives Signal, während an acht Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Joeone daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen weist eine Ausprägung von 56,04 auf, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 55,14 und ergibt ebenfalls eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Joeone in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,73 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche sind im Durchschnitt um -12,89 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +14,62 Prozent für Joeone bedeutet. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei -12,98 Prozent, wobei Joeone 14,71 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Messung der Stimmung rund um die Aktie von Joeone wurde die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Joeone erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Joeone bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".