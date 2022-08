Podcast-Moderator und Komiker Joe Rogan kritisierte kürzlich die Biden-Regierung dafür, dass sie ihr Wahlversprechen, Marihuana auf Bundesebene zu entkriminalisieren, nicht erfüllt hat. In einer Folge von "The Joe Rogan Experience," mit Green Bay Packers-Quarterback Aaron Rodgers zitierte Rogan Vizepräsidentin Kamala Harris, weil sie Brittney Griner's Gefängnisstrafe in Russland beklagte, obwohl sie während ihrer Amtszeit als Generalstaatsanwältin von Kalifornien “Tausende” von… Hier weiterlesen