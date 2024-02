Joe Rogan landet Mega-Deal mit Spotify: Bis zu 250 Millionen Dollar schwer

Erfolgsserie bricht mit Tradition: Breite Veröffentlichung auch auf YouTube, nicht mehr exklusiv bei Audio-Streaming-Dienst.

Jahrhundertsshow wird breitflächig verteilt, einschließlich auf YouTube, anstatt ausschließlich auf Audio-Streaming-Service. Spotify hat einen neuen Deal mit dem Star-Podcaster Joe Rogan abgeschlossen, der es ermöglicht, seine Hitshow breit zu verteilen.

Rogans frischer Deal - laut Informanten aufgrund der Vertrautheit mit dem Thema auf bis zu 250 Millionen Dollar in den mehrjährigen Bedingungen geschätzt - enthält eine Garantie, die im Voraus gezahlt wird, plus eine Umsatzbeteiligung, die auf den Werbeeinnahmen basiert.

Unter dem neuen Lizenzabkommen wird Spotify Anzeigen verkaufen und The Joe Rogan Experience auf mehreren Podcast-Plattformen distribuieren, einschließlich in einem Videoformat auf YouTube, gab das Unternehmen Freitag bekannt. Unter seinem vorherigen Deal war die Show exklusiv für Spotify.

"The Joe Rogan Experience" hat mehr als 2.200 Episoden veröffentlicht. "Spannende Gespräche sind eine Art geistige Nahrung", sagte Rogan in einem Blog-Beitrag von Spotify und kündigte den neuen Deal an. Das Zuhören solcher Diskussionen "ermutigt Menschen, ähnliche Gespräche mit ihren Freunden zu führen, und macht das Leben im Allgemeinen interessanter." Die Spotify-Aktien stiegen am Freitag um etwa 2%.

Der neue Deal ist emblematisch für die sich verändernde Ökonomie des Podcastings, das sowohl hinsichtlich seiner Reichweite als auch der Werbeausgaben seit Rogans letztem Deal gereift ist. Spotify arbeitet daran, die Bedingungen seiner Deals mit Top-Talenten zu überarbeiten, damit Shows auf mehreren Plattformen verteilt werden, um ihre Reichweite und Werbeeinnahmen zu maximieren, anstatt Exklusivität zu verlangen.

Es zielt auch darauf ab, kleinere Garantien zu zahlen und die Umsatzbeteiligung hervorzuheben, ein Modell, das hilft, das Risiko mit den Talenten zu teilen. Spotify schloss seinen ersten Deal mit Rogan im Jahr 2020 während seines initialien Blitzes in das Medium ab. Es stimmte zu, mehr als 100 Millionen Dollar zu zahlen, um "The Joe Rogan Experience" exklusiv zu Spotify zu bringen, in einem Versuch, das Podcast-Hören auf seiner Plattform anzukurbeln.

Die Show ist bisher bei weitem der beliebteste Podcast auf Spotify. Rogans vorheriger Deal mit Spotify bindet seine Auszahlung - die am Ende dieses Jahres voraussichtlich zwischen 180 und 220 Millionen Dollar liegen wird - an Zielen für die Anzahl der Zuhörer. Spotify gab anfangs viel Geld für Podcasts aus, um große Zielgruppen aufzubauen.

Obwohl dieser frühe Ausflug in das Podcasting sich als kostspielig erwies, hat Spotify Apple übertroffen und ist zur beliebtesten Plattform für das Hören von Podcasts geworden. Jetzt arbeitet das Unternehmen daran, in seinen Ausgaben für Podcasts disziplinierter zu werden.

Durch die breite Distribution von Rogans Show kann Spotify mehr Geld mit Anzeigen verdienen, die es verkauft, da der Podcast ein größeres Publikum erreicht. Spotify's Deal mit Rogan brachte dem Unternehmen im Jahr 2022 Ärger, als Rocker Neil Young seine Musik aufgrund dessen zurückzog, was er sagte, sei von Rogan verbreitete Impfstoff-Misinformationen.

Das Unternehmen hielt zu Rogan und der Chief Executive Daniel Ek sagte, dass das Ziel, Spotify zur "größten Audio-Plattform der Welt" zu machen, bedeutet, diverse Stimmen und unterschiedliche Meinungen zu akzeptieren, während das Unternehmen in Richtung Skalierung im Podcasting voranstrebt.

