Joby Aviation Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Der Relative Strength Index (RSI) der Joby Aviation liegt bei 33,54 und deutet auf eine neutrale Situation hin. Die RSI-Bewertung für die letzten 25 Tage beträgt 46, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Joby Aviation daher eine neutrale Bewertung in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Joby Aviation liegt bei 6,64 USD, was zu einer neutralen Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 6,37 USD liegt und somit einen Abstand von -4,07 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 6,19 USD, was einer Differenz von +2,91 Prozent entspricht und ebenfalls ein neutrales Signal darstellt. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".

Die Stimmung für Joby Aviation hat sich in den letzten Wochen kaum verändert und wird daher neutral bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Gut" bewertet.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Joby Aviation-Aktie insgesamt positiv bewertet, mit 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Das Kursziel der Analysten wird bei 8 USD angesiedelt, was eine zukünftige Performance von 25,59 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,37 USD bedeutet. Diese Entwicklung führt zur Gesamteinstufung "Gut".