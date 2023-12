Joby Aviation Aktie: Hammer Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Joby Aviation":

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Joby Aviation-Aktie abgegeben, von denen 1 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Joby Aviation-Aktie. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Joby Aviation im letzten Monat. Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8 USD festgelegt, was einem Aufwärtspotential von 17,13 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Joby Aviation liegt bei 32,33, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 33,27 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung.

Die Stimmung und das allgemeine Interesse der Anleger an der Joby Aviation-Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigten eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Joby Aviation weist ebenfalls eine negative Veränderung auf, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Joby Aviation-Aktie als positiv bewertet, da er 9,63 Prozent über dem GD200 liegt. Ebenso weist der GD50 einen positiven Kurs von 13,08 Prozent auf, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Aktienkurses führt, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.