Jobboom in den USA setzt sich fort: 275.000 neue Stellen geschaffen

Jobwunder setzt sich fort: Februar zeigt starken Arbeitsmarkt, entfacht erneut Sorgen vor hartnäckig hoher Inflation.

Die Arbeitslosenquote in den USA ist auf 3,9 Prozent gestiegen, aber die Einstellungen blieben im Februar robust, was den fulminanten Start ins neue Jahr fortsetzt und Befürchtungen weckt, dass die Inflation hartnäckig hoch bleiben könnte. Arbeitgeber schufen im letzten Monat 275.000 saisonbereinigte Arbeitsplätze, so das Arbeitsministerium, und übertrafen damit die Erwartungen von Ökonomen. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die durchschnittlichen Stundenlöhne um 0,1 Prozent, weniger als die von der Wall Street erwarteten 0,2 Prozent, und verlangsamten sich deutlich gegenüber den revidierten 0,5 Prozent im Januar.

Während die Einstellungen im Februar lebhaft weitergingen, nahm das Arbeitsministerium Korrekturen an seinen Angaben der letzten beiden Monate vor. Die Wirtschaft fügte im Januar 229.000 Arbeitsplätze hinzu, weniger als die ursprünglich geschätzten 353.000. Aktienfutures stiegen leicht nach dem Bericht des Arbeitsministeriums, was das wachsende Vertrauen der Investoren widerspiegelt, dass Washington die Inflation weiter eindämmen kann, ohne das Wachstum zu hemmen. Die Renditen von Staatsanleihen, die fallen, wenn die Preise steigen, hielten die Übernachtrückgänge.

Der Bericht liefert ein neues Bild der US-Wirtschaft, die mit den höchsten Zinssätzen seit mehr als 20 Jahren konfrontiert ist, jedoch konstantes Jobwachstum und einige der niedrigsten Arbeitslosenquoten seit einem halben Jahrhundert aufweist. Präsident Biden hob diese Erfolge in seiner Rede zur Lage der Nation am Donnerstag hervor und verwies auf Investitionen in erneuerbare Energien und die Fertigungsindustrie. An der Börse erreichten die großen Indizes kürzlich Rekordhöhen, da Innovationen in der künstlichen Intelligenz Produktivitätssteigerungen in verschiedenen Branchen antreiben.

Die entscheidende Frage, die sich aus der US-Wirtschaft auf die Finanzmärkte auswirken wird, ist eine der Zeit. Sollte die Federal Reserve die Kreditkosten zu lange zu hoch halten, könnte dies das Wirtschaftswachstum dämpfen und das Risiko einer Rezession bergen. Ein zu frühes Senken könnte jedoch die Inflation wieder anheizen, indem es die Kreditkosten für Unternehmen, die Kapitalverbesserungen vornehmen, sowie für Verbraucher, die neue Häuser oder Autos kaufen, senkt.

Fed-Chef Jerome Powell dämpfte zuvor die Idee einer Zinssenkung bei der Sitzung der Zentralbank am 19.-20. März. Dennoch erwarten viele Investoren bis zum Jahresende mehrere Senkungen. In Anhörungen am Kapitol in dieser Woche sagte Powell den Gesetzgebern, dass die Fed größere Sicherheit sucht, dass die Inflation näher an das 2-Prozent-Ziel der Zentralbank rückt, bevor sie mit der Lockerung der Geldpolitik beginnt. "Wenn wir dieses Vertrauen haben – und wir sind nicht weit davon entfernt –, wird es angemessen sein, einen Gang zurückzuschalten", sagte er.

Die Europäische Zentralbank ließ am Donnerstag ebenfalls ihren Leitzins unverändert. Der Bericht vom Freitag kommt nachdem in den letzten Wochen viel beachtete Indikatoren darauf hingedeutet haben, dass die letzten Etappen im Kampf Washingtons gegen den Preisdruck knifflig werden könnten. Die bevorzugte Inflationsmessung der Fed stieg im Januar schneller als der Zentralbank lieb war. Auch überraschten Arbeitgeber in diesem Monat die Wall Street, indem sie im schnellsten Tempo eines Jahres einstellten. Ökonomen, die von The Wall Street Journal befragt wurden, prognostizierten für Februar ein langsamer werdendes Jobwachstum, wobei Arbeitgeber 198.000 Positionen hinzufügen sollten. Die Befragten prognostizierten, dass die Arbeitslosenquote bei 3,7 Prozent stabil bleiben würde, nahe den Tiefständen der letzten 50 Jahre.

