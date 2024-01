Job Solution Sweden Holding AB löst Jubelsturm aus!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Job Solution Sweden liegt bei 40, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 32, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Bei einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt Job Solution Sweden eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Aus charttechnischer Sicht ist die Job Solution Sweden mit einem Kurs von 30,4 SEK inzwischen +16,52 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zur kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +6,89 Prozent beläuft.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Job Solution Sweden von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt die Einstufung "Gut". Daher erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung für den Wert.