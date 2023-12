Joann Aktie: Das war ja klar …

Die langfristige Meinung von Analysten zur Joann-Aktie fällt neutral aus, basierend auf insgesamt 2 neutralen Bewertungen. Es liegen keine neuen Bewertungen aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Aktie wird von Analysten auf 2,25 USD festgelegt, was einer potenziellen Performance von 287,93 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Joann-Aktie bei 1,18 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,58 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -50,85 Prozent, was als negativ bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,59 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich, dass in den letzten Tagen überwiegend positive Meinungen über Joann geäußert wurden. Es gab acht positive und zwei negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Joann-Aktie als neutral eingestuft, mit einem RSI7-Wert von 52,94 und einem RSI25-Wert von 45,27.

Insgesamt erhält die Joann-Aktie von Analysten und der Redaktion ein neutrales Rating, basierend auf verschiedenen Bewertungskriterien.