Joann Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Stimmung für die Aktien von Joann wird als positiv bewertet, basierend auf der Analyse von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien. Laut unseren Analysten waren die Reaktionen hauptsächlich positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 0 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben, was einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating entspricht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für Joann-Aktien beträgt 2,25 USD, was eine potenzielle Steigerung um 293,36 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Joann-Aktien derzeit weder überkauft noch -verkauft sind, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, da sie um -54,6 Prozent über dem GD200 liegt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage zeigt jedoch eine Abweichung von -4,67 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.