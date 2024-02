Joann Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten eine Einschätzung für Joann abgegeben und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Gesamtbewertung "Neutral" lautet, da es 0 Kaufempfehlungen, 2 neutrale Empfehlungen und keine negativen Bewertungen gibt. Im Durchschnitt liegt das Kursziel der Analysten bei 2,25 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 297,53 Prozent entspricht. Dies führt zu einem Rating von "Gut" für die Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse wird deutlich, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 0,91 USD liegt, was einem Abweichung von -37,8 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs bei 0,566 USD entspricht. Daher erhält Joann eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 0,52 USD, was einer Abweichung von +8,85 Prozent entspricht und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Joann auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmung der Anleger hinsichtlich der Aktie wird ebenfalls berücksichtigt. Hierbei wurden vorwiegend positive Kommentare und Themen auf sozialen Plattformen festgestellt. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung.

Abschließend wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 8,8 Punkten und deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Zusammen ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für die Joann-Aktie in diesem Abschnitt.