Joann Aktie: In Lauerstellung

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Anleger-Stimmung für Joann von den meisten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, wie unsere Redaktion aus der Analyse verschiedener Kommentare und Beiträge in den letzten beiden Wochen festgestellt hat. Die Diskussionen um den Wert waren überwiegend neutral, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt sich ein ähnliches Bild. Die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Joann zeigt die übliche Aktivität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Joann in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Joann-Aktie bei 0,446 USD liegt, was einer Entfernung von -59,08 Prozent vom GD200 (1,09 USD) entspricht. Aus charttechnischer Sicht ergibt sich daher ein "Schlecht"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 0,56 USD, was einem Abstand von -20,36 Prozent entspricht. Auch hier wird der Aktienkurs als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Joann insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Es gab keine "Gut"-Bewertungen, 2 "Neutral"-Bewertungen und keine "Schlecht"-Meinungen. Die Kursprognose von durchschnittlich 2,25 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 404,48 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Joann in diesem Bereich also eine "Gut"-Bewertung.