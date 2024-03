Joann Aktie: Ist das noch normal?

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der Analyse von Joann zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität nahm stark zu, was zu einer positiven Einschätzung führte. Allerdings wies die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führte.

Aus charttechnischer Sicht erhielt die Joann-Aktie ebenfalls eine schlechte Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage lag bei 0,72 USD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,143 USD lag, was einer Abweichung von -80,14 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt lag mit einem Schlusskurs von 0,41 USD unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führte.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Joann diskutiert, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führte.

Der Relative Strength Index (RSI) der Joann-Aktie zeigte ebenfalls einen überkauften Zustand, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führte. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage deuteten auf einen überkauften Zustand hin.

Insgesamt ergab die Analyse eine durchweg schlechte Bewertung für die Joann-Aktie.