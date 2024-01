Joann Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die technische Analyse der Joann-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,08 USD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,507 USD, was einem Unterschied von -53,06 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,56 USD zeigt mit einem letzten Schlusskurs unter diesem Wert (-9,46 Prozent) eine negative Entwicklung und erhält ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Joann-Aktie somit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine überwiegend positive Stimmung wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um das Unternehmen, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Die Redaktion ist der Auffassung, dass die Aktie von Joann bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz wird deutlich, dass die Aktivität bezüglich der Diskussionen und die Stimmungsänderung unterdurchschnittlich sind. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 55 auf, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage Basis bestätigt diese neutrale Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Joann.