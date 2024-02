Jns Holdings Aktie: Hilfe!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI kann für einen Zeitraum von 7 Tagen oder auch für 25 Tage berechnet werden. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI für Tecmira liegt bei 71,32, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 56,3, was zu einer Einstufung als "Neutral" für den Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Tecmira derzeit bei 462,55 JPY verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 429 JPY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -7,25 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich eine Differenz von -6,45 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt die Einstufung "Schlecht".

Die Bewertung von Tecmira durch überwiegend private Nutzer in sozialen Medien ergibt eine neutrale Einschätzung. Die Analyse von Kommentaren und Beiträgen der letzten zwei Wochen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert besprochen wurden. Insgesamt lässt sich daher die Anleger-Stimmung als "Neutral" einstufen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Tecmira in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann Hinweise darauf geben, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt fällt das Rating für Tecmira daher ebenfalls "Neutral" aus.